Pristup informacijama: TI BiH gotovo četiri godine čekao presudu u sporu s BH Poštom

Pristup informacijama bio je predmet sudskog spora u kojem je Transparency International u BiH (TI BiH) gotovo četiri godine čekao odluku Kantonalnog suda u Sarajevu. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je takvim postupanjem povrijeđeno pravo na pravično suđenje, naglašavajući da informacije koje građani i organizacije dobiju nakon više godina često gube svoju svrhu i vrijednost.

Odluka je donesena 20. oktobra 2026. godine, nakon apelacije koju je TI BiH podnio zbog dužine trajanja postupka protiv Javnog preduzeća „BH Pošta“ Sarajevo.

Ustavni sud posebno je ukazao na značaj pravovremenog odlučivanja u postupcima koji se odnose na dostupnost informacija od javnog interesa.

Pristup informacijama gubi smisao kada sudovi odlučuju godinama

„Kod pristupa informacijama vrijeme je ključni element. Informacija koja se traži 2019. godine, a dobija (ili se o njoj odlučuje) tek 2023. ili 2024. godine, često gubi svoj smisao, aktuelnost i korisnost za apelanta“, navedeno je u obrazloženju odluke Ustavnog suda BiH.

Spor je započeo 12. augusta 2019. godine, kada je Transparency International pokrenuo upravni postupak pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, nakon što je BH Pošta samo djelimično odobrila pristup traženim informacijama.

Kantonalni sud donio je presudu tek 5. jula 2023. godine, gotovo četiri godine nakon podnošenja tužbe. Tom presudom poništeno je osporeno rješenje javnog preduzeća, a predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

Ustavni sud ocijenio je da postupak nije bio naročito složen te da nije postojalo opravdanje za toliko dugo čekanje na sudsku odluku.

Posebno je naglašeno da preopterećenost sudova i organizacioni problemi u pravosuđu ne mogu opravdati kršenje prava na suđenje u razumnom roku.

BH Pošta ponovo odbila zahtjev, dosuđena naknada od 300 KM

Sudski spor nije završen ni nakon prve presude, jer je uprava BH Pošte ponovo odbila zahtjev Transparency Internationala, zbog čega su pokrenuti dodatni postupci.

Ustavni sud BiH utvrdio je povredu prava na pravično suđenje, zagarantovanog Ustavom Bosne i Hercegovine i članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zbog utvrđene povrede prava naložena je isplata 300 KM naknade nematerijalne štete u korist TI BiH.

Iz ove organizacije upozoravaju da dugotrajni sudski postupci obesmišljavaju zakonsko pravo na pristup informacijama, posebno kada se traženi podaci odnose na rad javnih institucija i trošenje budžetskog novca.

Druga odluka Ustavnog suda u korist TI BiH ove godine

Ovo je druga odluka Ustavnog suda BiH tokom 2026. godine kojom je, po apelaciji Transparency Internationala, utvrđena povreda prava na suđenje u razumnom roku u postupcima vezanim za pristup informacijama.

Ranije je slična odluka donesena u predmetu protiv Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U tom slučaju, uprkos višestrukim presudama u korist TI BiH, tražene informacije nisu dostavljene ni nakon više od deset godina od podnošenja prvobitnog zahtjeva.

Iz Transparency Internationala ističu da takva praksa posebno otežava rad novinarima i organizacijama civilnog društva koje informacije koriste za istraživanje nepravilnosti, praćenje trošenja javnih sredstava i kontrolu rada institucija.

Zbog toga pozivaju na efikasniju sudsku zaštitu i prioritetno rješavanje predmeta koji se odnose na dostupnost informacija od javnog interesa.