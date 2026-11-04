Svetlana Bojković stiže u Tuzlu: Popularna komedija „Celo telo tu me boli“ 28. novembra u BKC-u

Komedija „Celo telo tu me boli“, u kojoj glavnu ulogu igra poznata srbijanska glumica Svetlana Ceca Bojković, bit će izvedena 28. novembra na sceni Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Predstava beogradskog „Teatra na brdu“ donosi duhovitu, ali i kritičku priču o porodičnim odnosima i problemima savremenog društva.

Uz Svetlanu Bojković, u predstavi igraju Andrijana Oliverić i Radovan Vujović, glumci mlađe generacije koji su ostvarili zapažene uloge u pozorištu, na televiziji i filmu.

Predstava „Celo telo tu me boli“ jedna je od najgledanijih komedija nastalih u produkciji „Teatra na brdu“, a tokom novembra gostovat će u tri bosanskohercegovačka grada. Publika će je 26. novembra moći pogledati u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu, 27. novembra u Hrvatskom domu „Herceg Stjepan Kosača“ u Mostaru, dok je tuzlansko izvođenje zakazano za 28. novembar.

Komedija „Celo telo tu me boli“ donosi priču o majci i sinu

Radnja predstave prati odnos dominantne majke i njenog odraslog sina, koji je izgubio interesovanje za posao, društvo i svakodnevni život. Njihov odnos obilježen je stalnim sukobima, ali i pretjeranom bliskošću, kroz koju se prepliću majčina potreba za kontrolom i sinovljeva razmaženost.

U pokušaju da sina pokrene iz apatije, majka bez njegovog znanja odlučuje napisati i po naselju postaviti oglase u kojima navodi da on daje instrukcije iz matematike.

Situacija se mijenja kada se jednog jutra na njihovim vratima pojavi mlada žena kojoj su potrebni časovi matematike. Njen dolazak pokreće niz neočekivanih događaja, nesporazuma i komičnih obrta koji će značajno utjecati na živote glavnih likova.

Predstava je nastala prema motivima djela „Lekcija“ Eugènea Ionescoa, a kroz apsurdne situacije propituje odnose među ljudima, društvene navike i pojave koje obilježavaju savremeno vrijeme.

Iako donosi brojne komične trenutke, predstava se bavi i ozbiljnijim pitanjima, od porodičnih očekivanja i međugeneracijskih sukoba do društvene pasivnosti i moralnih vrijednosti.

Ulaznice za predstavu u Tuzli već u prodaji

Za gostovanja predstave „Celo telo tu me boli“ u Sarajevu, Mostaru i Tuzli vlada veliko interesovanje publike.

Tuzlansko izvođenje zakazano je za subotu, 28. novembar, u Bosanskom kulturnom centru Tuzla.

Ulaznice su dostupne u marketing službi BKC-a Tuzla, CD Shopu Mido na Korzu, Buddy's gift shopu u Robnoj kući Tuzlanka, kao i putem online sistema Entrio.ba.