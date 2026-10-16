Promocija knjige „Ožiljci bez rana“ 19. oktobra u BKC Tuzla

U okviru manifestacije „Oktobar – mjesec knjige“, koju organizuje JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, u ponedjeljak, 19. oktobra 2026. godine, bit će predstavljena knjiga „Ožiljci bez rana“ autorice Ljiljane Haidar Diab. Promocija će biti održana u Plavoj sali BKC-a Tuzla, s početkom u 18.30 sati.

Riječ je o drugom književnom programu ovogodišnje manifestacije, koji će publici donijeti razgovor o ljudskim sudbinama, iskustvima rata i njegovim dugoročnim posljedicama, ali i o snazi pojedinca da nastavi živjeti nakon traumatičnih događaja.

Knjiga „Ožiljci bez rana“ nastala je iz neposrednih iskustava autorice tokom putovanja kroz ratom pogođena područja, gdje je zajedno sa suprugom Hassanom Haidarom Diabom, novinarom i dugogodišnjim ratnim reporterom, svjedočila događajima i susretala ljude čije su životne priče ostavile dubok trag na nju.

Značajan dio knjige posvećen je Bliskom istoku, prostoru obilježenom dugotrajnim ratovima, političkim sukobima i društvenim promjenama. Međutim, u središtu autoričinog interesovanja nisu vojni i politički događaji, nego obični ljudi, njihove porodice i posljedice koje rat ostavlja na pojedinca, često dugo nakon završetka sukoba.

Posebnu dimenziju promociji dat će učešće Hassana Haidara Diaba, novinara i dugogodišnjeg ratnog reportera Večernjeg lista, koji decenijama prati događaje na Bliskom istoku i izvještava s kriznih područja.

Njegova neposredna iskustva s terena, zajedno s pričama koje autorica donosi u knjizi, omogućit će publici da o ratovima, stradanjima i društvenim promjenama razgovara iz perspektive ljudi čiji životi često ostaju izvan fokusa svakodnevnih vijesti.

Promocija u Tuzli bit će prilika za susret s autoricom i njenim suprugom, ali i za razgovor o temama koje nadilaze književnost, od posljedica ratnih sukoba i položaja civilnog stanovništva do solidarnosti, empatije i važnosti očuvanja ljudskih priča.

U muzičkom dijelu programa nastupit će Amna Vuković, koja će izvesti prvi stav Bruchovog Koncerta za violinu u g-molu.