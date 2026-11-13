Uz gratis piće i kokice: U BKC Tuzla počinje ciklus besplatnih filmskih projekcija za mlade

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona od 13. novembra, počinje ciklus besplatnih filmskih projekcija za mlade, koje se realizuju u okviru projekta „TUZLASCOPE – Filmski studio Mladih Tuzle“. Prva projekcija zakazana je za 19.00 sati u Maloj galeriji BKC-a Tuzla, a na programu je animirani film „Coraline“.

Projekat realizuju Udruženje „Mladi Tuzle“ Tuzla i Srednja „Savremeno-umjetnička škola“ Tuzla, uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i Grada Tuzle, te saradnju s JU Bosanski kulturni centar TK.

Tokom novembra i početkom decembra planirane su četiri besplatne filmske projekcije, koje će se održavati petkom u 19.00 sati u Maloj galeriji BKC-a Tuzla. Osim gledanja filmova, program uključuje edukativne razgovore o temama koje filmovi obrađuju, kao i neformalno druženje učesnika u Klubu prijatelja BKC-a Tuzla.

Organizatori su za sve posjetioce osigurali besplatne kokice i piće, a cilj projekta je mladima ponuditi kvalitetan kulturni i edukativni sadržaj, podstaknuti kritičko razmišljanje te otvoriti prostor za razgovor o važnim životnim i društvenim temama.

Četiri filmske večeri i razgovori o važnim temama

Ciklus večeras otvara animirani film „Coraline“, koji kroz elemente fantazije i misterije govori o suočavanju s vlastitim strahovima. Projekcija je namijenjena publici starijoj od devet godina.

Druga projekcija planirana je za 20. novembar, kada će biti prikazan film „The Breakfast Club“, drama s elementima komedije koja obrađuje temu rušenja društvenih stereotipa. Preporučeni uzrast gledalaca je 13 i više godina.

Sedam dana kasnije, 27. novembra, na programu je romantična komedija „13 Going on 30“, koja se bavi odrastanjem, prijateljstvom, ljubavlju i prihvatanjem sebe. Film je preporučen publici starijoj od deset godina.

Posljednja projekcija zakazana je za 4. decembar, kada će publika imati priliku pogledati animirani film „The Nightmare Before Christmas“, koji kroz fantastičnu priču istražuje potragu za vlastitim identitetom. Preporučeni uzrast je osam i više godina.

Film kao povod za učenje, razgovor i druženje

Posebna vrijednost projekta „TUZLASCOPE“ ogleda se u povezivanju filmske umjetnosti s edukacijom i aktivnim učešćem mladih. Nakon svake projekcije bit će organizovani razgovori o porukama i temama prikazanih filmova, čime se mladima pruža prilika da iznesu vlastita mišljenja, razmijene iskustva i razvijaju kritički odnos prema filmskom sadržaju.

Organizatori ističu da projekcije nisu zamišljene samo kao filmske večeri, nego i kao prostor za upoznavanje, druženje, učenje i razvijanje interesa za umjetnost.

Ulaz na sve projekcije je besplatan, a zainteresovani mogu rezervisati svoje mjesto putem broja telefona 061 365 600.

Prva filmska večer počinje večeras u 19.00 sati u Maloj galeriji BKC-a Tuzla, a organizatori pozivaju mlade da im se pridruže i budu dio ovog filmskog i edukativnog programa.