Građani Živinica iznijeli devet zahtjeva zbog problema s vodom, najavili novo okupljanje

Građani Živinica danas su se okupili ispred zgrade Gradske uprave kako bi ukazali na dugogodišnje probleme s vodosnabdijevanjem na području Sinac–Rijeka u Mjesnoj zajednici Đurđevik.

Tokom mirnog okupljanja predstavili su devet zahtjeva nadležnima, a ukoliko oni ne budu ispunjeni, najavljuju nastavak okupljanja.

Stanovnici ovog područja traže konkretne mjere kojima bi se riješili problemi s vodosnabdijevanjem i osiguralo redovno snabdijevanje njihovih domaćinstava vodom.

Prema informacijama s terena, građani su iznijeli ukupno devet zahtjeva, a okupljanju je prisustvovao i gradonačelnik Živinica.

Novo okupljanje najavljeno tokom sjednice Gradskog vijeća Živinice

Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, građani najavljuju novo okupljanje tokom naredne sjednice Gradskog vijeća Živinice, na kojoj bi se trebalo raspravljati o budžetu za 2027. godinu.

Na taj način žele skrenuti pažnju gradskih vlasti na potrebu da se problem vodosnabdijevanja uvrsti među prioritete prilikom planiranja budžetskih sredstava.

Stanovnici područja Sinac–Rijeka očekuju da nadležni ponude konkretna rješenja i aktivnosti koje bi dovele do trajnog poboljšanja vodosnabdijevanja.

Tačan sadržaj svih devet zahtjeva zasad nije dostupan, a građani su najavili nastavak svojih aktivnosti ukoliko izostane njihovo ispunjavanje.