Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u Sarajevu, osumnjičeni je državljanin Njemačke

Uhapšen je osumnjičeni za ubistvo u Sarajevu koje se dogodilo tokom noći u naselju Dolac Malta. Riječ je o 18-godišnjem državljaninu Njemačke, koji se sumnjiči da je vatrenim oružjem usmrtio 32-godišnjeg muškarca ispred ugostiteljskog objekta.

Informaciju o hapšenju potvrdilo je Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo, navodeći da se osumnjičeni trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u Ministarstvu unutrašnjih poslova KS.

„Lišen je slobode 18-godišnjak zbog ubistva. Trenutno je na kriminalističkoj obradi u MUP-u KS. Riječ je o državljaninu Njemačke“, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Podsjećamo, pucnjava se dogodila jutros oko 2:30 sati ispred ugostiteljskog objekta u ulici Zmaja od Bosne, na području sarajevskog naselja Dolac Malta.

Nakon što je policija obaviještena o upotrebi vatrenog oružja, na mjesto događaja upućena je ekipa Hitne pomoći koja je teško povrijeđenog 32-godišnjaka prevezla u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

Uprkos pruženoj medicinskoj pomoći, ljekari su u 4 sata konstatovali njegovu smrt.

Prema informacijama pojedinih sarajevskih medija, ubijeni muškarac je Mehmed Smječanin (32), a pucnjava se dogodila ispred ugostiteljskog objekta „Port 04“.

Identitet žrtve za sada nije zvanično potvrđen u saopćenju Tužilaštva KS.

Istraga o okolnostima ubistva se nastavlja, a osumnjičeni 18-godišnjak nalazi se na kriminalističkoj obradi.