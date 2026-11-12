Pucnjava u Washingtonu: Jedna osoba ubijena, napadač izvršio samoubistvo

Pucnjava u Washingtonu, u blizini Bijele kuće, odnijela je jedan život, dok su četiri osobe povrijeđene. Napadač je nakon pucnjave u teretani i na ulici pobjegao u obližnju stambenu zgradu, gdje se zabarikadirao, a policija je kasnije saopćila da je izvršio samoubistvo.

Incident se dogodio danas oko osam sati ujutro po lokalnom vremenu, u četvrti Logan Circle, približno kilometar i po od Bijele kuće. Prema informacijama američkih medija, napadač je najprije otvorio vatru u fitness centru VIDA, nakon čega je nastavio pucati izvan objekta.

Na mjesto događaja upućen je veliki broj policijskih službenika, a okolne ulice odmah su blokirane. Građanima je izdato hitno upozorenje da ostanu u zatvorenim prostorijama i udalje se od prozora, dok su obližnje škole privremeno zatvorene iz sigurnosnih razloga.

Napadač se zabarikadirao u stambenoj zgradi

Nakon pucnjave osumnjičeni se povukao u stan na sedmom spratu obližnje zgrade. Policija je opkolila objekat, a u intervenciju su uključene specijalne jedinice, agenti FBI-a i pripadnici američkih saveznih sigurnosnih službi.

Prema informacijama koje je objavila agencija Associated Press, napadač je tokom policijske intervencije sebi oduzeo život.

Svjedoci su opisali paniku koja je nastala nakon prvih pucnjeva. Posjetioci teretane i prolaznici pokušavali su pronaći zaklon, dok su pripadnici sigurnosnih službi evakuisali ugroženo područje.

Policija istražuje okolnosti napada

Prema prvim informacijama iz istrage, napadu je mogao prethoditi sukob osumnjičenog s udruženjem vlasnika stanova u zgradi. Policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti i motive pucnjave.

Iako se incident dogodio u neposrednoj blizini Bijele kuće, zasad nema potvrđenih informacija koje bi ga povezivale s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom.