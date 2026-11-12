Učenici iz Sapne posjetili Memorijalni centar Kapija

Memorijalni centar Kapija u Tuzli jučer su posjetili učenici Područne škole „Vitinica“, koja djeluje u sastavu Osnovne škole „Sapna“, zajedno sa svojim razrednim starješinama. Tokom posjete upoznali su se s tragičnim događajima od 25. maja 1995. godine, kada je na tuzlanskoj Kapiji ubijen 71 mladi čovjek, a oko 200 osoba ranjeno.

Učenici su imali priliku pogledati fotografije i lične predmete ubijenih, koji su izloženi u Memorijalnom centru i svjedoče o životima prekinutim tokom granatiranja Tuzle.

U okviru posjete prikazan im je i dokumentarni film o događajima koji su prethodili zločinu na Kapiji, kao i o samom granatiranju koje je ostavilo trajne posljedice za porodice žrtava i cijeli grad.

Memorijalni centar Kapija čuva sjećanje na 25. maj 1995. godine

Nakon obilaska Memorijalnog centra, učenici su odali počast žrtvama na mjestu stradanja, gdje je 25. maja 1995. godine granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske na Ozrenu usmrtila 71 osobu, čija je prosječna starost bila svega 23 godine.

Memorijalni centar Kapija tokom cijele godine posjećuju delegacije, turisti i organizovane grupe iz Bosne i Hercegovine i regije, a posebno mjesto među posjetiocima zauzimaju učenici osnovnih i srednjih škola.

Ovakve posjete omogućavaju mladim generacijama da se kroz autentične dokumente, fotografije i svjedočanstva upoznaju s historijom Tuzle i stradanjem njenih građana tokom rata.

Posjeta učenika iz Vitinice organizovana je 11. novembra, a iz Memorijalnog centra Kapija poručuju da je njegovanje kulture sjećanja važno kako se tragedija tuzlanske mladosti nikada ne bi zaboravila.