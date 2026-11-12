U Tuzli promovisana nova knjiga Amile Zonić „Kad sunce zalazi“

Ali Huremović
U Tuzli promovisana nova knjiga Amile Zonić „Kad sunce zalazi“

Knjiga „Kad sunce zalazi“ tuzlanske književnice, novinarke i urednice Amile Zonić predstavljena je sinoć u Domu književnosti u Tuzli. Riječ je o njenom trećem književnom djelu, zbirci kratkih priča i pjesama, koje je publici predstavljeno kroz razgovor o književnom stvaralaštvu i interpretaciju odabranih stihova.

O knjizi su govorili profesorica bosanskog jezika i književnosti Lejla Idrizović te književnik, promotor i recenzent Nihad Mešić River.

Program promocije moderirala je Maja Hodžić, glasnogovornica Centra za kulturu Tuzla, dok je odabrane stihove iz zbirke čitala Almira Hasanbašić, učenica drugog razreda Srednje savremeno-umjetničke škole Tuzla.

Na kraju književne večeri prisutnima se obratila i autorica Amila Zonić, koja je predstavila svoje novo djelo tuzlanskoj publici.

„Kad sunce zalazi“ treća je knjiga Amile Zonić

Amila Zonić rođena je 30. septembra 1969. godine u Tuzli, gdje i danas živi i radi. Diplomirala je žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a profesionalnu karijeru gradi kao novinarka i urednica na Radio-televiziji Tuzlanskog kantona.

Pored novinarskog rada, bavi se književnim stvaralaštvom, posebno poezijom i kratkom pričom.

Njena prva knjiga „Bijela tačka“ zbirka je kratkih priča, dok je drugom knjigom „Tabija“ predstavila svoje pjesničko stvaralaštvo. Najnovije izdanje „Kad sunce zalazi“ objedinjuje ove dvije književne forme.

Zonić je bila i autorica i urednica podcasta iz kulture „Sat poezije“, kroz koji se bavila književnim temama i predstavljanjem poezije.

Promocija u Domu književnosti održana je u organizaciji Centra za kulturu Tuzla, a program je obuhvatio razgovor s promotorima, čitanje stihova i obraćanje autorice.

Iako je bio najavljen nastup mladog gitariste Faruka Osmanagića, on je zbog opravdanih razloga izostao s programa.

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