Tuzlanski vatrogasac Eldin Ćehajić predstavio svoju prvu samostalnu izložbu

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića, profesionalnog vatrogasca iz Tuzle koji se godinama bavi likovnim stvaralaštvom, otvorena je 30. oktobra u izložbenom prostoru Doma mladih Tuzla. Posjetioci imaju priliku upoznati umjetnički rad mladog Tuzlaka, koji uz zahtjevan posao njeguje ljubav prema slikarstvu, prirodi i ručnoj izradi predmeta.

Eldin Ćehajić rođen je 19. maja 1999. godine u Tuzli, gdje je završio Osnovnu školu „Bukinje“ i Srednju elektrotehničku školu, smjer tehničar elektronike. Iako je njegov profesionalni poziv vatrogastvo, interes za likovnu umjetnost i rukotvorine pokazuje još od djetinjstva.

Posljednjih godina intenzivnije se posvetio slikanju na platnu, a bavi se i finom obradom drveta, izradom drvenih predmeta te restauracijom.

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića otvorena u Domu mladih

Na otvaranju izložbe prisutnima se obratio autor, dok je izložbu zvanično otvorio Elvis Bećirević, historičar i kustos Centra za kulturu Tuzla.

Posebno mjesto u Ćehajićevom životu zauzima priroda, koja predstavlja jedan od izvora inspiracije za njegovo umjetničko stvaralaštvo.

Aktivno se bavi planinarenjem i istražuje planinske predjele Bosne i Hercegovine i Evrope, od domaćeg Maglića do italijanskih Dolomita. Među njegovim interesovanjima su i motociklizam, sportsko padobranstvo te sportski ribolov.

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića otvorena je za posjetioce svakog radnog dana u izložbenom prostoru Doma mladih Tuzla, a ulaz je slobodan.