Tuzlanski vatrogasac Eldin Ćehajić predstavio svoju prvu samostalnu izložbu

Ali Huremović
Tuzlanski vatrogasac Eldin Ćehajić predstavio svoju prvu samostalnu izložbu

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića, profesionalnog vatrogasca iz Tuzle koji se godinama bavi likovnim stvaralaštvom, otvorena je 30. oktobra u izložbenom prostoru Doma mladih Tuzla. Posjetioci imaju priliku upoznati umjetnički rad mladog Tuzlaka, koji uz zahtjevan posao njeguje ljubav prema slikarstvu, prirodi i ručnoj izradi predmeta.

Eldin Ćehajić rođen je 19. maja 1999. godine u Tuzli, gdje je završio Osnovnu školu „Bukinje“ i Srednju elektrotehničku školu, smjer tehničar elektronike. Iako je njegov profesionalni poziv vatrogastvo, interes za likovnu umjetnost i rukotvorine pokazuje još od djetinjstva.

Posljednjih godina intenzivnije se posvetio slikanju na platnu, a bavi se i finom obradom drveta, izradom drvenih predmeta te restauracijom.

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića otvorena u Domu mladih

Na otvaranju izložbe prisutnima se obratio autor, dok je izložbu zvanično otvorio Elvis Bećirević, historičar i kustos Centra za kulturu Tuzla.

Posebno mjesto u Ćehajićevom životu zauzima priroda, koja predstavlja jedan od izvora inspiracije za njegovo umjetničko stvaralaštvo.

Aktivno se bavi planinarenjem i istražuje planinske predjele Bosne i Hercegovine i Evrope, od domaćeg Maglića do italijanskih Dolomita. Među njegovim interesovanjima su i motociklizam, sportsko padobranstvo te sportski ribolov.

Prva samostalna izložba slika Eldina Ćehajića otvorena je za posjetioce svakog radnog dana u izložbenom prostoru Doma mladih Tuzla, a ulaz je slobodan.

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