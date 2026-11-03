Halilagić donio konačnu odluku da li će biti premijer TK?

Adin Jusufović
irfan halilagic, sda

Aktuelni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić saopćio je da neće biti kandidat za premijera u novom sazivu Vlade TK, čime je, kako je naveo, želio okončati špekulacije o svom političkom angažmanu.

Halilagić je potvrdio da političku karijeru nastavlja na federalnom nivou vlasti.

Osvrnuo se i na finansijsko stanje Tuzlanskog kantona, navodeći da je Vlada TK na današnjoj sjednici usvojila informaciju o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci ove godine, prema kojoj je ostvaren suficit od 29 miliona KM.

Prema njegovim riječima, nova Vlada preuzet će kanton s pozitivnim budžetskim bilansom i investicijama vrijednim 200 miliona KM koje se realizuju u različitim oblastima.

Halilagić je poručio da će aktuelni saziv Vlade TK, do završetka procesa formiranja nove vlasti i primopredaje dužnosti, nastaviti odgovorno i profesionalno obavljati svoje poslove.

pročitajte i ovo

Vijesti

Objavljene rang liste za stipendije u TK: Rok za prigovore 9....

Vijesti

Za sport u TK 1,67 miliona KM: Poznato koji klubovi dobijaju...

Sport

U utorak potpisivanje ugovora za sport u Tuzlanskom kantonu

Tuzla i TK

Vlada TK razmatrala izvještaje: Štete od nepogoda 5,2 miliona KM, industrijska...

Tuzla i TK

Objavljen javni poziv za sufinansiranje turističke infrastrukture u TK

Vijesti

Pomoć za stambene kredite odobrena za 207 mladih u TK

Vijesti

Doživi Tuzlanski kanton u 100 sekundi: Gradačac, grad Zmaja od Bosne

Istaknuto

Ubistvo brata u Tuzli: Elvis Selimović se izjasnio da nije kriv

BiH

Počela prodaja ulaznica za utakmicu BiH i Litvanije

BiH

Minimalna plata u FBiH: Koliko je realno povećanje za 2027. godinu?

Istaknuto

Sloboda večeras protiv Podgorice: Tuzlaci traže drugu pobjedu u ABA 2 ligi

Učitati više