Halilagić donio konačnu odluku da li će biti premijer TK?

Aktuelni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić saopćio je da neće biti kandidat za premijera u novom sazivu Vlade TK, čime je, kako je naveo, želio okončati špekulacije o svom političkom angažmanu.

Halilagić je potvrdio da političku karijeru nastavlja na federalnom nivou vlasti.

Osvrnuo se i na finansijsko stanje Tuzlanskog kantona, navodeći da je Vlada TK na današnjoj sjednici usvojila informaciju o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci ove godine, prema kojoj je ostvaren suficit od 29 miliona KM.

Prema njegovim riječima, nova Vlada preuzet će kanton s pozitivnim budžetskim bilansom i investicijama vrijednim 200 miliona KM koje se realizuju u različitim oblastima.

Halilagić je poručio da će aktuelni saziv Vlade TK, do završetka procesa formiranja nove vlasti i primopredaje dužnosti, nastaviti odgovorno i profesionalno obavljati svoje poslove.