Sloboda večeras protiv Podgorice: Tuzlaci traže drugu pobjedu u ABA 2 ligi

Jasmina Ibrahimović

OKK Sloboda Energoinvest večeras gostuje ekipi Podgorica Bemax u okviru drugog kola ABA 2 lige. Utakmica se igra u Bemax Areni u Podgorici, s početkom u 20 sati, a tuzlanski košarkaši pokušat će nastaviti uspješan početak regionalnog takmičenja.

Sloboda je u prvom kolu ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv makedonskog TFT-a iz Skoplja rezultatom 106:61, čime je na najbolji način otvorila novu sezonu ABA 2 lige.

S druge strane, Podgorica je na početku takmičenja poražena od Hercegovca rezultatom 76:64, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede.

Tuzlanski tim u večerašnji susret ulazi nakon poraza od Slavije rezultatom 72:70 u domaćem prvenstvu, dok je prethodno na gostovanju u Tešnju savladao Gradinu rezultatom 91:66.

Duel protiv Podgorice bit će prilika da Sloboda ostvari drugu pobjedu u regionalnom takmičenju i učvrsti poziciju u grupi B.

Nakon večerašnjeg gostovanja, Slobodu očekuje novi izazov u Prvenstvu Bosne i Hercegovine. Tuzlaci će u subotu, 7. novembra, gostovati ekipi Širokog, a utakmica je zakazana za 18 sati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sloboda Energoinvest poražena u dramatičnoj završnici u Mejdanu

Sport

Sloboda Energoinvest u srijedu dočekuje Slaviju 1996 u Mejdanu

Istaknuto

Sloboda Energoinvest furiozno otvorila ABA 2 ligu: Tuzlaci deklasirali TFT u...

Istaknuto

Sloboda otvara ABA 2 ligu: U Mejdan stiže prošlosezonski finalista

Vijesti

Sloboda Energoinvest ubjedljiva u Mejdanu, Igman Burch savladan sa 19 poena...

Istaknuto

Sloboda danas protiv lidera prvenstva traži prvu domaću pobjedu

Vijesti

Nezdrava kompetitivnost kod djece: Kada ambicija postaje pritisak?

Vijesti

Sloboda u subotu dočekuje Igman na Tušnju: Crveno-crni žele nastaviti pobjednički niz

DNEVNI KVIZ

DNEVNI KVIZ – Koliko poznajete Bosnu i Hercegovinu?

BiH

Retrogradni Merkur: Ministrica obrazovanja savjetuje odgodu ugovora

Vijesti

Granična policija zapošljava radnike, plata do tri hiljade KM

Učitati više