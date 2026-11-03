Sloboda večeras protiv Podgorice: Tuzlaci traže drugu pobjedu u ABA 2 ligi

OKK Sloboda Energoinvest večeras gostuje ekipi Podgorica Bemax u okviru drugog kola ABA 2 lige. Utakmica se igra u Bemax Areni u Podgorici, s početkom u 20 sati, a tuzlanski košarkaši pokušat će nastaviti uspješan početak regionalnog takmičenja.

Sloboda je u prvom kolu ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv makedonskog TFT-a iz Skoplja rezultatom 106:61, čime je na najbolji način otvorila novu sezonu ABA 2 lige.

S druge strane, Podgorica je na početku takmičenja poražena od Hercegovca rezultatom 76:64, pa će pred domaćom publikom pokušati doći do prve pobjede.

Tuzlanski tim u večerašnji susret ulazi nakon poraza od Slavije rezultatom 72:70 u domaćem prvenstvu, dok je prethodno na gostovanju u Tešnju savladao Gradinu rezultatom 91:66.

Duel protiv Podgorice bit će prilika da Sloboda ostvari drugu pobjedu u regionalnom takmičenju i učvrsti poziciju u grupi B.

Nakon večerašnjeg gostovanja, Slobodu očekuje novi izazov u Prvenstvu Bosne i Hercegovine. Tuzlaci će u subotu, 7. novembra, gostovati ekipi Širokog, a utakmica je zakazana za 18 sati.