Sloboda Energoinvest furiozno otvorila ABA 2 ligu: Tuzlaci deklasirali TFT u Mejdanu

Košarkaši Slobode Energoinvest na najbolji način otvorili su novu sezonu regionalne ABA 2 lige, ostvarivši ubjedljivu pobjedu pred domaćom publikom u tuzlanskom Mejdanu.

Crveno-crni su u susretu prvog kola savladali ekipu TFT-a iz Skopja rezultatom 106:61, čime su na impresivan način započeli takmičenje u regionalnoj ligi.

Tuzlanski košarkaši pokazali su raspoloženu napadačku igru, a o njihovoj efikasnosti najbolje govori podatak da su susret završili sa čak 106 postignutih poena i razlikom od 45 poena.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Gutić sa 19 postignutih poena, dok je Jakupović dodao 13. Po 12 poena ubacili su Gobović i Williams, a dvocifren učinak ostvarili su i Polutak sa 11 te Volf sa 10 poena.

Ubjedljivim trijumfom protiv predstavnika Sjeverne Makedonije, Sloboda Energoinvest upisala je prve bodove u novoj sezoni ABA 2 lige i na najbolji mogući način najavila nastavak regionalnog takmičenja.