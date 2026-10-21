Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Jasmina Ibrahimović

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je osam krivičnih djela, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 217 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, pet dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.

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