Tuzla servis: Osam intervencija za tuzlansku vatrogasnu jedinicu

Adin Jusufović
Vatrogasci, tuzla servis

TUZLA SERVIS 15.10.2026.

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirana su tri krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 217 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je osam intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, četiri djevojčice i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena je jedna djevojčica i jedan dječak.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Tehnološka proba u toku.

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