Tuzla servis: Više dijelova grada bez vodosnabdijevanja

Adin Jusufović
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JKP Vodovod i Kanalizacija Tuzla

TUZLA SERVIS 14.10.2026.

*** VODOVOD – Naselja Vasići, Gornji Čaklovići i ulice: Oslobodilaca, Zlatnih Ljiljana i dio ulice Zlatana Mešića bez vodosnabdijevanja zbog kvarova na cjevovodu. Sanacija kvarova očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je 10 krivičnih djela, dogodilo se šest saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 232 zdravstvene usluge.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je devet beba, pet djevojčica i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.
*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Tehnološka proba u toku.

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