Tuzla servis: Dogodilo se osam saobraćajnih nesreća

TUZLA SERVIS 12.10.2026.

VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je pet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružene su 262 zdravstvene usluge.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, tri djevojčice i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Tehnološka proba u toku.