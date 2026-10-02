Tuzla servis: Nekoliko ulica bez vodosnabdijevanja

*** VODOVOD – Ulice Hendek, Kojšino, 6. bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fra Grge Martića, Franjevačka, Džindić mahala, dio ulice Vrapče i Muratbega Zaimovića bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je tri puta, evidentirano je 10 krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 215 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je šest intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, šest dječaka i pet djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice i jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.