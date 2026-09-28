Tuzla servis: Dio grada bez vode, tri intervencije vatrogasaca

RTV SLON
Tuzla servis: Nekoliko naselja bez vode
Foto: Ilustracija

Tuzla servis – Ulica Bone Markovića i naselje Demirovići trenutno su bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje tokom dana, dok je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja uredno.

Prema podacima MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je pet krivičnih djela, a dogodile su se i dvije saobraćajne nezgode.

Hitna medicinska pomoć u protekla 24 sata pružila je 222 zdravstvene usluge, dok je Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala tri intervencije.

U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba – tri dječaka i dvije djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

Odvoz komunalnog otpada odvija se prema utvrđenom rasporedu.

Operativni centar Civilne zaštite Tuzla u protekla 24 sata nije evidentirao intervencije u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

obrovoljni davaoci krvi mogu se odazvati akciji darivanja svakog radnog dana u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla, od 8 do 15 sati.

 

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