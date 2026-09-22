Tuzla servis: Rođeno je šest beba

Nedžida Sprečaković
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Foto: Renovirano odjeljenje babinjara Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla/ februar 2026.

Tuzla servis, prve servisne informacije za 22. septembar 2026. godine:

*** VODOVOD – Uredno je vodosnabdijevanje gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.
*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je 11 krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.
*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 226 zdravstvenih usluga.
*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je pet intervencija.
*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođene su četiri bebe, dvije djevojčice i dva dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.
*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.
*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.
*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

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