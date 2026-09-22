Vremenska prognoza: Danas svježije, u dijelovima zemlje moguća kiša

Vremenska prognoza za BiH danas donosi djelimično vedro vrijeme u Bosni, dok se u pojedinim područjima očekuju slaba kiša i lokalni pljuskovi.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša i lokalni pljuskovi povremeno se očekuju u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

U Hercegovini preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, pa su vremenske prilike na jugu zemlje znatno stabilnije.

Vjetar je umjerene jačine, sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne povremeno su mogući i jaki udari vjetra.

Vremenska prognoza za BiH donosi osjetno svježije vrijeme

Jutarnja temperatura zraka kreće se uglavnom između 6 i 11 stepeni, dok je na jugu zemlje od 14 do 18 stepeni.

Najviša dnevna temperatura uglavnom je između 15 i 20 stepeni, a na jugu zemlje dostiže do 25 stepeni.

U Sarajevu danas preovladava oblačno vrijeme, a povremeno je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura iznosi oko 7, dok se tokom dana očekuje oko 16 stepeni.