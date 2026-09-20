U ponedjeljak više oblaka i ponegdje kiša, na jugu do 32 stepena

RTV SLON
Oblačno vrijeme
Foto: RTV Slon

Vrijeme u BiH u ponedjeljak, 21. septembra, donijet će više oblaka u Bosni, dok će u Hercegovini biti sunčanije uz umjerenu oblačnost.

U Bosni se prije podne očekuje postepeno naoblačenje, a malo kiše moguće je uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima.

U Hercegovini će veći dio dana biti sunčanije, dok se više oblaka očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog smjera.

Temperature do 32 stepena na jugu

Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se uglavnom između 12 i 17 stepeni, dok će na jugu zemlje biti do 21 stepen.

Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje bit će između 20 i 25 stepeni, a na jugu između 28 i 32 stepena.

Biometeorološka prognoza povoljna

Biometeorološka prognoza za ponedjeljak je povoljna, pa bi stabilnije vremenske prilike trebale ugodno djelovati na većinu stanovništva.

Nakon svježijeg jutra, tokom dana očekuje se toplije vrijeme uz sunčane intervale i rast temperatura, zbog čega bi tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogle biti manje izražene.

Povremeni kratkotrajni pljuskovi mogu djelimično narušiti opću sliku, posebno u centralnoj i istočnoj Bosni.

Zbog razlike između jutarnjih i dnevnih temperatura preporučuje se slojevito odijevanje.

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