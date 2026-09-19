BH Meteo najavljuje zahlađenje: Temperature bi početkom sedmice mogle pasti ispod prosjeka

Zahlađenje u BiH moglo bi uslijediti početkom naredne sedmice, kada se prema prognozi BH Metea očekuje prodor hladnijeg zraka i pad temperatura ispod prosjeka za ovo doba godine.

Do kraja vikenda zadržat će se promjenjive vremenske prilike, uz mogućnost lokalne kiše i povremenih pljuskova. Veće količine padavina se, međutim, ne očekuju, pa kiša neće biti dovoljna da značajnije popravi hidrološku situaciju nakon višemjesečnog nedostatka padavina.

Iz BH Metea navode da vremenske prilike sve više odgovaraju ranoj jeseni, nakon izrazito visokih temperatura koje su obilježile prvu dekadu septembra.

Kalendarska jesen počinje 23. septembra, a upravo bi početak naredne sedmice mogao donijeti osjetniju promjenu vremena.

Zahlađenje u BiH uz temperature ispod prosjeka

Prema trenutnim prognozama BH Metea, spuštanje hladnije zračne mase i formiranje ciklone istočnije od Bosne i Hercegovine moglo bi naše područje smjestiti u hladniji sektor.

To bi značilo zahlađenje u BiH i temperature niže od uobičajenih za ovaj dio septembra. Padavine su moguće prolazno, ali za sada nema naznaka da bi mogle biti obilnije, jer bi se glavnina ciklone trebala premještati dalje prema istoku.

Promjena će biti posebno primjetna nakon toplijeg vremena tokom vikenda. Aktuelna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda također ukazuje na pad dnevnih temperatura početkom sedmice u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Kiša neće prekinuti dugotrajnu sušu

Iako je u prethodnom periodu kiša zahvatila većinu krajeva, BH Meteo upozorava da su količine padavina nedovoljne da bi bio nadoknađen deficit koji traje već mjesecima.

Povremeni pljuskovi mogu kratkotrajno popraviti stanje, ali se značajniji utjecaj na vodostaje i hidrološku situaciju zasad ne očekuje.

Prema sadašnjim prognozama, zahlađenje u BiH trebalo bi obilježiti početak treće dekade septembra, dok će precizniji intenzitet pada temperatura zavisiti od položaja i kretanja najavljene ciklone.