Zaključane cijene ostaju do kraja godine: Mjera obuhvata 100 proizvoda

Zaključane cijene za 100 proizvoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ostat će na snazi do 31. decembra 2026. godine, odlučila je Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine.

Vlada Federacije BiH usvojila je izmjene odluke o neposrednoj kontroli cijena, čime je produženo važenje mjere koja se već primjenjuje na ranije utvrđenu listu proizvoda.

Nova odluka ne donosi izmjene same liste, što znači da će zaključane cijene i dalje važiti za istih 100 proizvoda koji su i ranije bili obuhvaćeni ovom mjerom.

Zaključane cijene ostaju za istih 100 proizvoda

Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je odluka produžena zbog potrebe da se očuva stabilnost cijena osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda koji imaju značajno mjesto u svakodnevnoj potrošnji domaćinstava.

Cilj mjere je, kako navode, ublažiti posljedice kontinuiranog rasta troškova života i građanima omogućiti veću predvidivost kada je riječ o cijenama proizvoda koje redovno kupuju.

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević kazao je da će lista od 100 proizvoda ostati nepromijenjena te da će Ministarstvo nastaviti pratiti stanje na tržištu i reagovati ukoliko se za tim ukaže potreba.

Produženjem odluke zaključane cijene bit će na snazi i tokom posljednja tri mjeseca godine, uključujući period kada tradicionalno raste potrošnja domaćinstava.

Federalno ministarstvo trgovine najavilo je da će nastaviti pratiti kretanje cijena, stanje na tržištu i efekte mjera neposredne kontrole, te u skladu sa zakonskim mogućnostima poduzimati aktivnosti usmjerene na zaštitu potrošača i stabilnost tržišta.