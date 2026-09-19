Evropska unija gotovo nestala iz predizborne kampanje u BiH

Adin Jusufović
EU, Evropska unija, ETIAS

Iako političke stranke u Bosni i Hercegovini i dalje formalno zagovaraju evropski put zemlje, Evropska unija gotovo da nije u fokusu aktuelne predizborne kampanje.

Dok političari predstavljaju rezultate, iznose kritike i daju nova obećanja, evropske integracije ostaju u drugom planu.

Godine političkog zastoja, izostanak ključnih reformi i nemogućnost postizanja dogovora o važnim pitanjima, uključujući imenovanje glavnog pregovarača s EU, dodatno su oslabili vjeru građana u obećanja o članstvu. Bosna i Hercegovina pritom nije uspjela povući sredstva iz Plana rasta za Zapadni Balkan, čime se našla u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge zemlje regiona.

Zbog dugotrajnog izostanka konkretnog napretka, obećanja o otvaranju pregovaračkih klastera građanima mogu djelovati sve manje uvjerljivo. Dodatni problem predstavljaju ustavni mehanizmi blokade, koji omogućavaju političkim akterima da uspore ili zaustave reformske procese, uključujući i one povezane s evropskim integracijama.

Dio odgovornosti za takvo stanje pripisuje se domaćim političarima, ali se kritike upućuju i Evropskoj uniji. Kao primjeri navode se iskustva Sjeverne Makedonije i Crne Gore, čiji su evropski procesi suočeni s dodatnim političkim preprekama. Istovremeno, pitanja poput ograničenog boravka bh. vozača na teritoriji EU doprinose osjećaju razočaranja među građanima i privrednicima.

Uprkos problemima, Evropska unija i dalje predstavlja ključnog ekonomskog partnera Bosne i Hercegovine, dok su razvoj privrede i sigurnosna pitanja usko povezani s evropskim integracijama. Međutim, kombinacija domaće političke stagnacije i nezadovoljstva odnosom Brisela dovela je do toga da evropski put ove godine zauzima znatno manje prostora u predizbornim porukama političkih stranaka.

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