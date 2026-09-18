Stručni forum u Sarajevu: Preživjele traže odgovornije medijsko izvještavanje o nasilju

Na stručnom forumu „Iz ugla preživjelih: Medijsko izvještavanje o rodno zasnovanom nasilju“, održanom u Sarajevu, predstavljeni su rezultati istraživanja o iskustvima žena koje su preživjele nasilje i njihovom doživljaju medijskog izvještavanja.

Forum su organizovali UN Women u BiH i Mediacentar Sarajevo, a okupio je novinare i novinarke, urednike i urednice te stručnjake iz oblasti medija. Razgovarano je o mogućnostima unapređenja novinarskih i uredničkih praksi kroz veće uključivanje perspektive preživjelih.

Istraživanje je pokazalo da žene koje su preživjele rodno zasnovano nasilje od medija ne očekuju samo informacije o konkretnim slučajevima, već i praktične smjernice o dostupnoj pomoći, pravima i mogućnostima izlaska iz nasilja.

Autorica istraživanja Selma Zulić Šiljak iz Mediacentra Sarajevo istakla je da je kroz razgovore s preživjelima dobijena jasna poruka da medijski sadržaji trebaju pružati korisne informacije, a ne samo opisivati događaje.

Predstavnica UN Women u BiH Jo-Anne Bishop naglasila je da odgovorno medijsko izvještavanje treba štititi dostojanstvo preživjelih, spriječiti njihovu sekundarnu viktimizaciju i omogućiti da se njihovi glasovi čuju bez dodatnog izlaganja traumi.

Istraživačica i stručnjakinja za odgovor na rodno zasnovano nasilje Fatima Bećirović upozorila je da medijsko izvještavanje može imati i pozitivan i negativan utjecaj na preživjele. Informativni sadržaji mogu ih ohrabriti da potraže pomoć, dok senzacionalistički naslovi, objavljivanje ličnih podataka i opravdavanje počinitelja mogu izazvati strah, uznemirenost i retraumatizaciju.

Na forumu je istaknuto da fokus izvještavanja treba biti na pravima, sigurnosti i dostojanstvu preživjelih, uz izbjegavanje nepotrebnih detalja o nasilju i propitivanja odgovornosti žrtava.

Učesnici su razgovarali i o izazovima s kojima se redakcije suočavaju, uključujući pritisak na senzacionalizam, organizacijske okolnosti i potrebu za kontinuiranim unapređenjem profesionalnih standarda.

Forum je održan u okviru Zajedničkog programa Akcelerator rodne ravnopravnosti, koji provode agencije Ujedinjenih nacija u BiH, uz podršku Evropske unije te vlada Danske i Švedske.