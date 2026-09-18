Od žena koje su čuvale mrežu do onih koje grade budućnost BH Telecoma

U sklopu obilježavanja Dana BH Telecoma, u holu poslovne zgrade BH Telecoma 18. septembra održana je centralna svečanost posvećena ljudima, vrijednostima i pričama koje su obilježile historiju i djelovanje kompanije.

Poseban fokus programa bio je na ženama BH Telecoma, onima koje su u najtežim okolnostima čuvale i gradile telekomunikacijsku mrežu, ali i generacijama žena koje danas svojim znanjem, radom i predanošću razvijaju tehnologiju, digitalne usluge i poslovanje kompanije.

U uvodnom dijelu svečanosti prisutnima se obratio direktor Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa Muamer Durić:

„Telekomunikacijska deblokada Bosne i Hercegovine 1993. godine ne bi bila moguća bez ljudi koji su se u izuzetno teškim uslovima žrtvovali da bi komunikacija bila uspostavljena. Hvala svima koji su tada bili heroji i zahvaljujući kojima danas imamo i BH Telecom, posebno svim ženama koje su tada, ali i danas, svojim radom i znanjem gradile i razvijale BH Telecom. Hvala im na svemu što su uradile i što i danas rade za kompaniju“, kazao je Durić.

Žene koje su ostavile trag u historiji kompanije

Centralne figure svečanosti bile su Emira Šaković i Dušanka Kurtagić, koje su aktivno učestvovale u telekomunikacijskoj deblokadi Bosne i Hercegovine 1993. godine. Njihove priče povezuju vrijeme u kojem je bilo najvažnije sačuvati komunikaciju i uspostaviti veze sa svijetom s današnjim vremenom, u kojem BH Telecom povezuje ljude, tehnologije i nove mogućnosti.

„Povezale su nas kada je bilo najvažnije. Danas povezuju budućnost.“

Upravo tu ideju nosi kampanja „One su nas povezale“, koja kroz iskustva zaposlenica različitih generacija, zanimanja i profesionalnih puteva govori o njihovom doprinosu kompaniji. Od telekomunikacija, mreže i IT-a do korisničke podrške, prodaje, marketinga, pravnih i ekonomskih poslova i menadžmenta, kampanja pokazuje širinu uloga kroz koje žene svakodnevno doprinose radu BH Telecoma.

„U ime svojih kolegica i u svoje ime zahvaljujem na prilici da učestvujemo u projektu koji je važan za našu kompaniju. Doprinos žena nije samo u znanju i radu, već i u odgovornosti i načinu na koji zajedno gradimo radno okruženje. Nadam se da je ovo samo jedan od mnogih projekata kroz koje će žene pokazati koliko su važne i nezamjenjiv dio BH Telecoma“, poručila je Minela Ćato, šefica Službe za podršku rezidencijalnim korisnicima.

Premijerno je prikazan i novi kompanijski spot, koji povezuje generacije žena koje su bile dio važnih trenutaka BH Telecoma s onima koje danas učestvuju u stvaranju njegove budućnosti. Kroz njihove glasove i iskustva spot prati put od telekomunikacijske deblokade, preko širenja mreže i uvođenja novih tehnologija, do savremenih digitalnih usluga i uloge BH Telecoma u digitalnom društvu.

Historija ispričana kroz ljude i tehnologiju

Svečanost je upotpunilo otvorenje izložbe „Od +387 do digitalne budućnosti“, koja kroz fotografije, dokumente i vremensku liniju, uz izložene eksponate telegrafa, telefona i telefonskih govornica, donosi pregled najvažnijih trenutaka u historiji telekomunikacija i BH Telecoma.

Izložba podsjeća na telekomunikacijsku deblokadu 1993. godine, uspostavljanje međunarodnih telekomunikacijskih veza i koda +387, kao i na put od fiksne i mobilne telefonije do interneta, širokopojasnih usluga i savremenih digitalnih servisa.

U sklopu svečanog programa uručeni su i prigodni pokloni i zahvalnice zaposlenicama i zaposlenicima koji su svojim radom dali poseban doprinos kompaniji.

Centralna svečanost bila je prilika da se istakne doprinos generacija koje su svojim radom stvarale temelje BH Telecoma i onih koje svojim znanjem, iskustvom i idejama nastavljaju taj put.