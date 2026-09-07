Muzika koja okuplja: BH Telecom obradovao članove centara za zdravo starenje

Povodom 5. septembra Dana BH Telecoma, članovima pet centara za zdravo starenje u Kantonu Sarajevo poklonjene su ulaznice za koncert Amire Medunjanin. BH Telecom je ove godine sponzor njene turneje „Tvrđavama BiH“, koja donosi koncerte na više lokacija u Bosni i Hercegovini.

Centare su posjetili generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević, izvršni direktor za razvoj poslovanja Haris Lučkin i direktor Direkcije Sarajevo Edin Kapo. Posjeta je protekla uz razgovor sa članovima, razmjenu iskustava i druženje, a ulaznice za koncert bile su povod da se razgovara i o muzici, koncertima i događajima koje članovi centara rado posjećuju.

Centri za zdravo starenje važan su dio svakodnevnog života velikog broja građana treće životne dobi. Osim aktivnosti koje se organizuju tokom godine, oni su mjesta susreta, razgovora i novih poznanstava, pa su i ovakve posjete prilika da se čuje šta njihovim članovima znači vrijeme provedeno zajedno.

„BH Telecom svoj rođendan ne želi slaviti sam. Želimo ga podijeliti sa ljudima zbog kojih postojimo i sa zajednicom kojoj pripadamo. Zato nam je bilo važno da i članovi centara za zdravo starenje budu dio ove priče. Lijepo je kada rođendan kompanije postane povod da budemo zajedno“, izjavio je generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević.

Za članove centara koncert Amire Medunjanin bit će prilika da zajedno provedu večer uz muziku, ali i da budu dio jedne od najznačajnijih ovogodišnjih muzičkih turneja u Bosni i Hercegovini. Na taj način BH Telecom obilježava svoj Dan kroz ono što muzika najbolje radi – okuplja ljude i stvara prilike za zajedničke trenutke.

1 od 10

Moja priča. BH Telecom.

Čitajte i ovo BH Telecom obilježava Dan kompanije: Od +387 do digitalne budućnosti