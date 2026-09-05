Kremasta zapečena tjestenina s lukom i sirom idealna za ručak

Zapečena tjestenina s karameliziranim lukom, gljivama i topljenim sirom jednostavno je, zasitno i kremasto jelo koje može biti odličan izbor za ručak ili večeru.

Ovaj recept sa Index.hr spaja bogat okus luka, gljiva i nekoliko vrsta sira, a priprema ne zahtijeva previše vremena. Za pripremu je potrebno oko 15 minuta, dok kuhanje i pečenje traju još približno pola sata.

Sastojci za zapečenu tjesteninu

Za pripremu su potrebni maslac, crveni luk, malo meda, suho crno vino, bijeli luk, smeđi šampinjoni, majčina dušica, so i biber.

Potrebni su još povrtni temeljac, sojin umak, lovorov list, kratka tjestenina po izboru, kajenski biber, vrhnje za kuhanje, gorgonzola te Gruyère ili Grana Padano.

Kako se priprema?

Rernu je potrebno zagrijati na 180 stepeni.

U većoj posudi otopite maslac, dodajte nasjeckani luk i malo meda, pa dinstajte nekoliko minuta dok luk ne omekša. Postepeno dodajte vino i nastavite kuhati dok tečnost ne ispari i luk ne dobije karameliziranu teksturu.

Potom dodajte sitno sjeckani bijeli luk, narezane gljive i majčinu dušicu. Posolite i pobiberite, pa kuhajte još nekoliko minuta.

Dodajte preostalo vino, povrtni temeljac, sojin umak, lovorov list i tjesteninu. Sve zajedno kuhajte uz povremeno miješanje dok tjestenina ne bude skoro gotova i dok se veći dio tečnosti ne upije.

Na kraju dodajte kajenski biber, vrhnje za kuhanje i dio naribanog sira.

Smjesu prebacite u posudu za pečenje, pospite preostalim sirom i po želji dodajte malo gorgonzole.

Zapečena tjestenina peče se oko 20 minuta, odnosno dok se sir ne otopi i površina ne dobije zlatnu boju.

Prije posluživanja ostavite jelo nekoliko minuta da se ohladi, a po želji ga možete dodatno posuti svježom majčinom dušicom.