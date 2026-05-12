Pita sa krompirom jedan je od omiljenih domaćih specijaliteta, a ovaj recept idealan je za sve koji prvi put žele napraviti domaću pitu sa ručno razvijenim korama. Mekane kore, jednostavan postupak pripreme i sočan nadjev od krompira čine ovu pitu odličnim izborom za porodični ručak ili večeru.

Za pripremu tijesta potrebno je 500 ml mlake vode, jedna kašika soli, 700 grama mekog brašna uz dodatnih 50 grama po potrebi, te 250 ml ulja.

Za nadjev su potrebni 1,2 kilograma krompira, jedna veća glavica crnog luka, puna kašičica soli i pola kašičice bibera. Za završni premaz koristi se malo vode.

U veću posudu staviti brašno i so, promiješati pa postepeno dodavati mlaku vodu. Zamijesiti mekano tijesto i po potrebi dodati još malo brašna kako se ne bi lijepilo za ruke. Tijesto podijeliti na osam jednakih jufkica. Svaku lagano razvući, premazati uljem i slagati jednu preko druge, zatim ostaviti da odmaraju u ulju.

Za to vrijeme pripremiti nadjev. Krompir narendati ili sitno nasjeckati, dodati sitno sjeckani crni luk, so i biber pa sve dobro izmiješati.

Radnu površinu premazati uljem, a zatim svaku jufku rukama razvlačiti dok se ne dobije tanka kora. Rasporediti nadjev od krompira po kori i pažljivo uviti u rolat.

Rolate slagati spiralno u pleh obložen papirom za pečenje, potom cijelu pitu premazati uljem. Pita sa krompirom peče se u prethodno zagrijanoj rerni na 220 stepeni oko 40 do 45 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnu boju.

Nakon pečenja pitu premazati sa malo vode i ostaviti nekoliko minuta kako bi kore dodatno omekšale.

Poslužuje se topla, uz jogurt ili kiselo mlijeko.