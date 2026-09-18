Vlada FBiH ograničila maržu na pelet

Marže za pelet u Federaciji BiH bit će ograničene, nakon što je Vlada FBiH donijela odluku kojom se maksimalna veleprodajna marža utvrđuje na četiri, a maloprodajna na osam posto.

Odluka je donesena na telefonskoj sjednici Vlade Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, a odnosi se na prodaju peleta na veliko i malo na području cijele Federacije.

Mjera će se primjenjivati na sva privredna društva, pravna i fizička lica koja trguju peletom u FBiH, bez obzira na njihovo sjedište, način prodaje ili porijeklo robe.

Marže za pelet ograničene u veleprodaji i maloprodaji

Maksimalna veleprodajna marža iznosit će četiri posto i predstavlja ukupnu dozvoljenu maržu svih veletrgovaca koji učestvuju u istom lancu prodaje u Federaciji BiH. U maloprodaji će maksimalna marža iznositi osam posto nabavne cijene trgovca.

Ograničenje obuhvata sve trgovačke nazive i klase kvaliteta drvenog peleta, bez obzira na pakovanje, način prodaje ili posjedovanje certifikata kvaliteta. Cijene će se obračunavati u KM po toni neto mase, dok će se cijena manjih pakovanja određivati proporcionalno njihovoj težini.

Odlukom su uređeni i način utvrđivanja nabavne cijene i priznatih troškova, obračun kroz veleprodajni lanac, promet između povezanih učesnika i proizvođača, dodatne naknade, zatečene zalihe, usklađivanje cijena i dokumentacija koju trgovci moraju voditi.

Nadzor nad provođenjem mjere obavljat će nadležne inspekcije.

Ograničenje marži ne znači jedinstvenu cijenu peleta

Iz Vlade FBiH pojašnjavaju da ovom odlukom nije određena jedinstvena maksimalna maloprodajna cijena peleta niti je ograničena cijena po kojoj pelet prodaju proizvođači.

Cilj ograničenja marži za pelet je spriječiti neopravdano povećavanje trgovačkih marži, uz priznavanje stvarnih troškova dopreme, te ublažiti troškove grijanja za domaćinstva.

Posebno se nastoji zaštititi životni standard građana s nižim prihodima i osigurati veća cjenovna pristupačnost ovog energenta.

Odluka će se primjenjivati 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Za građane ova odluka ne znači fiksnu cijenu peleta, nego ograničenje zarade trgovaca, koji će u maloprodaji na nabavnu cijenu moći obračunati maržu od najviše osam posto, dok je ukupna veleprodajna marža ograničena na četiri posto.