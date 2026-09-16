RMU Banovići dobio novu opremu vrijednu 15 miliona KM

RMU Banovići pustio je u rad novu rudarsku mehanizaciju vrijednu 15 miliona KM, nabavljenu sredstvima dokapitalizacije Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Riječ je o četiri damper kamiona, dva četveroosovinska kiper kamiona nosivosti veće od 15 tona i jednom rovokopaču. Nabavka bi trebala doprinijeti povećanju proizvodnje, pouzdanijem proizvodnom procesu te boljim i sigurnijim uslovima rada u Rudniku.

Dokapitalizacija RMU „Banovići“ i nabavka teških vozila i opreme predviđene su odlukama Vlade Federacije BiH tokom 2026. godine.

Puštanju nove mehanizacije u rad prisustvovali su federalni premijer Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.

Nova mehanizacija za RMU Banovići

Nikšić je kazao da ulaganje nije važno samo za proizvodnju uglja, nego i za očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta u Banovićima.

„Znali smo da ova odluka o dokapitalizaciji znači i nova radna mjesta, očuvanje postojećih radnih mjesta, da znači nove tone iskopanog uglja, ali i život, ne samo za rudare nego i za općinu Banovići“, rekao je Nikšić.

Prema njegovim riječima, Vlada Federacije BiH u aktuelnom mandatu izdvojila je 212 miliona KM pomoći rudarskom sektoru, dok je 164 miliona KM kredita Svjetske banke namijenjeno procesu pravedne tranzicije.

Federalni ministar Vedran Lakić podsjetio je da je za nabavku nove opreme u RMU Banovići kroz dokapitalizaciju izdvojeno 15 miliona KM.

Govoreći o budućnosti rudarskog sektora, Lakić je poručio da će rudnici još godinama imati značajnu ulogu u energetskom sistemu Federacije BiH, dok bude trajao proces prelaska na druge izvore energije.

„Nećemo se odreći rudarskog sektora i naših rudnika. Oni su osnov našeg energetskog sistema i proći će dugi niz godina dok ne dođemo na tu pravu, pravednu tranziciju“, kazao je Lakić.

Iz RMU „Banovići“ ranije su naveli da su četiri damper kamiona, dva kiper kamiona i rovokopač dio investicionog ciklusa usmjerenog na povećanje proizvodnje i stvaranje sigurnijih uslova rada.