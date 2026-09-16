Badnjević: Digitalni suverenitet počinje povjerenjem u identitet, podatke i institucije

Digitalni suverenitet ne počinje tehnologijom, već povjerenjem u identitet, podatke i institucije, poručeno je na Regionalnom forumu o antikorupcijskoj politici održanom u Podgorici u okviru aktivnosti Berlinskog procesa.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, IDDEEA BiH, Almir Badnjević učestvovao je na forumu „Izgradnja demokratske otpornosti na Zapadnom Balkanu: Od zarobljavanja države do digitalnog suvereniteta“.

Govoreći na panelu posvećenom digitalnom suverenitetu, upravljanju i ulozi vještačke inteligencije u zaštiti informacionog prostora Evropske unije, Badnjević je naglasio značaj pouzdanog digitalnog identiteta, kvalitetnih podataka i institucionalne odgovornosti.

„Možemo imati najbolji AI sistem na svijetu, ali ako ne znamo pouzdano ko je osoba, odakle podatak dolazi, da li je autentičan i ko mu je pristupao, onda nemamo pouzdanu digitalnu državu. AI ne stvara povjerenje, on ga nasljeđuje od podataka, institucija i infrastrukture na kojoj radi“, kazao je Badnjević.

Govoreći o digitalizaciji javnog sektora, istakao je da svaki proces najprije mora biti zakonit, transparentan i sljediv, a tek nakon toga mogu se koristiti napredna tehnološka rješenja.

Prema njegovim riječima, tek kada postoje pouzdan identitet, kvalitetni i autoritativni podaci, jasna pravila i mogućnost provjere digitalnih aktivnosti, može se odgovorno govoriti o primjeni vještačke inteligencije.

Badnjević je naglasio da digitalni suverenitet ne podrazumijeva digitalnu izolaciju niti obavezu države da samostalno razvija svaku tehnologiju. Suština je, kako je naveo, u tome da institucije imaju kontrolu nad ključnim dijelovima digitalnog sistema, uključujući identitet, podatke, infrastrukturu povjerenja i pravila njihove razmjene.

Poseban značaj, prema njegovim riječima, ima uključivanje Bosne i Hercegovine u evropski digitalni identitetski prostor, što bi omogućilo sigurnije korištenje i provjeru digitalnih identiteta i vjerodajnica građana i izvan granica BiH.

„Digitalni suverenitet ne znači da sve moramo napraviti sami. Znači da o ključnim stvarima moramo moći odlučivati sami. Naš cilj nije digitalna izolacija Bosne i Hercegovine, nego njeno puno uključivanje u interoperabilni evropski digitalni prostor“, poručio je Badnjević.