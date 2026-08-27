IDDEEA BiH i Ambasada SAD-a nastavljaju saradnju na digitalizaciji javne uprave

Arnela Šiljković - Bojić

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević razgovarao je sa Spencerom Fieldsom, novim direktorom Ureda Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Banjoj Luci, o nastavku saradnje u oblasti digitalne transformacije i jačanja institucionalnih kapaciteta u BiH.

Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim aktivnostima IDDEEA-e BiH, digitalizaciji javne uprave, razvoju pouzdane digitalne infrastrukture, elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja, kao i sigurnoj razmjeni podataka.

Razgovarano je i o primjeni savremenih tehnoloških i sigurnosnih standarda, koji bi trebali omogućiti razvoj sigurnijih i dostupnijih digitalnih javnih usluga.

Badnjević je Fieldsa upoznao s rezultatima koje je IDDEEA BiH ostvarila u prethodnom periodu, kao i planiranim projektima usmjerenim na daljnju modernizaciju usluga za građane.

Tokom sastanka potvrđena je spremnost za nastavak saradnje IDDEEA-e BiH i Ambasade SAD-a kroz konkretne aktivnosti i razmjenu iskustava.

Iz IDDEEA-e BiH naveli su da saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama smatraju značajnom za procese digitalizacije, modernizacije javne uprave i jačanja institucija Bosne i Hercegovine

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