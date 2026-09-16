„Videći pratitelj“ za slijepe osobe: Pokrenuta inicijativa za novu socijalnu uslugu u TK

Ono što je većini građana dio svakodnevice, osobama oštećenog vida često predstavlja ozbiljnu prepreku. Odlazak u banku, općinu, kupovinu ili kod ljekara podrazumijeva snalaženje u prostoru, čitanje i popunjavanje dokumenata, a slijepim osobama za to nerijetko treba pomoć druge osobe. Upravo zbog ovakvih svakodnevnih prepreka udruženja osoba oštećenog vida kroz novi projekat zagovaraju uvođenje usluge „videćeg pratitelja“ u Tuzlanskom kantonu.

„Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku i nemogućnosti korištenja javnih usluga, pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste prilikom odlaska kod doktora, na preglede, kontrole, popunjavanje različitih obrazaca u javnim ustanovama“, rekla je Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.

Problem je posebno izražen kod onih koji nemaju člana porodice ili nekoga iz neposrednog okruženja ko bi ih mogao pratiti, a uz to, niti jedna ustanova nije prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Iako u pojedinim sredinama postoji podrška zajednice, ona je uglavnom neformalna i zavisi od toga hoće li se u određenom trenutku pronaći neko ko može pomoći.

„Ja živim u lokalnoj sredini, maloj i prednost je što se mi svi znamo i uvijek neko tu ima da dovede do pulta i pomogne, ali zamislite u Tuzli npr. ovdje se ne znaju svi. Što se tiče ustanova nisam se susretao da su prilagođene, jesam sa ljudima koji žele da pomognu i naprave uslugu“, kazao je Đulejman Junuzović, član Udruženja slijepih Gračanica

Ideju za ovaj projekat podržao je Kanadski razvojni fond. Cilj projekta je olakšati svakodnevicu slijepim osobama koje žive na području Tuzlanskog kantona. Inicijativa će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona, uz prijedlog da usluga u početku bude dostupna u Tuzli, Gračanici i Banovićima, gdje živi oko stotinu slijepih osoba.

„Dva videća pratitelja za Tuzlu i po jedan za Banoviće i Gračanicu u početku bi bilo dobro, ali u budućnosti, to je malo. Radili bi sa više osoba i princip je da budu zaposleni pri udruženjima i članovi udruženja koji imaju potrebu za videćim pratitelje, trebaju to da prijave, a pratitelji će praviti na osnovu njihovih potreba radni plan“, rekla je Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla

Ukoliko inicijativa bude prihvaćena, predviđena je i obuka osoba koje bi pružale uslugu videćeg pratitelja, ali i samih slijepih i slabovidnih korisnika. Na taj način nastojalo bi se osigurati da pratitelji budu adekvatno osposobljeni za pružanje podrške, dok bi korisnici bili upoznati s načinom korištenja usluge i svojim pravima. Za osobe oštećenog vida, poručuju iz udruženja, ovakva usluga značila bi veću samostalnost, sigurnost i dostojanstvenije obavljanje svakodnevnih aktivnosti.