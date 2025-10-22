U povodu obilježavanja Svjetskog dana bijelog štapa, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla organizovalo je panel diskusiju pod nazivom „Pravo slijepih osoba na pomagala – gdje smo i čemu težimo?“. Cilj događaja bio je ukazati na značaj pomagala u povećanju samostalnosti slijepih i slabovidnih osoba, te sagledati status pokrenutih inicijativa u Unsko-sanskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.

Panel je okupio predstavnike Zavoda zdravstvenog osiguranja tri kantona, udruženja slijepih iz Gračanice, Unsko-sanskog kantona, Živinica i Banovića, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli, Regionalnog centra OSCE-a Tuzla, kao i zastupnike u Skupštini TK. Razgovarano je o aktuelnim izmjenama Odluke o ortopedskim i drugim pomagalima i mogućnostima njenog unapređenja.

Istaknuto je da je Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona od jula ove godine povećao iznose participacije za pomagala s Liste, dok su u Tuzlanskom i Unsko-sanskom kantonu izmjene i dopune Odluke u toku. Predstavnici slijepih osoba predložili su pokretanje inicijative prema Federalnom ministarstvu zdravstva za izmjenu Odluke o pravima iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, koja nije mijenjana od 2009. godine.

Zavod zdravstvenog osiguranja TK najavio je da će u narednom periodu uključiti organizacije osoba s invaliditetom u proces izrade novih izmjena Odluke, kroz direktne konsultacije i učešće u radu Komisije.

Panel je prepoznat kao važan korak u približavanju stavova institucija i organizacija civilnog društva, uz zajedničku poruku da se kroz saradnju može osigurati veća dostupnost pomagala i bolji kvalitet života slijepih i slabovidnih osoba.

Događaj je održan u okviru projekta PRAGG, koji finansira Vlada Švicarske, a provodi konzorcij HELVETAS i NIRAS, u partnerstvu sa Centrima civilnih inicijativa (CCI) i Institutom za razvoj mladih KULT.