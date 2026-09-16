Šveđani objavili spisak za Zenicu: Potter poveo Isaka i Gyökeresa

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. oktobra vraća se na Bilino polje, gdje će u okviru Lige nacija dočekati selekciju Švedske.

Susret u Zenici zakazan je za 20.45 sati, a utakmica već privlači veliku pažnju bh. javnosti. Poseban razlog je najavljeni oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Švedska će u Zenicu stići predvođena selektorom Grahamom Potterom, koji je objavio spisak igrača na koje računa u narednim utakmicama Lige nacija.

Na spisku se nalazi 25 fudbalera, među kojima su i neka od najpoznatijih švedskih imena. Potter je pozvao Victora Nilssona Lindelöfa, Gabriela Gudmundssona, Gustafa Lagerbielkea, Yasina Ayarija, Alexandera Isaka, Viktora Gyökeresa i Benjamina Nygrena.

Ipak, Šveđani će biti oslabljeni za nekoliko igrača. Isak Hien, koji se povrijedio tokom Svjetskog prvenstva, još nije spreman, dok zbog povrede otpada i Anthony Elanga. Van konkurencije je i golman Jacob Widell Zetterström.

Na spisku nema ni iskusnog golmana AIK-a Kristoffera Nordfeldta. Potter je odlučio priliku pružiti mlađim čuvarima mreže, kako bi ih bolje upoznao kroz reprezentativni nivo.

Švedski selektor uvrstio je i nekoliko igrača koji tek trebaju napraviti ozbiljniji iskorak u seniorskoj reprezentaciji. Među njima su Hampus Skoglund iz Hammarbyja i Patrik Walemark iz Lech Poznana.

“Moramo nastaviti razvijati ekipu i nadograđivati temelje postavljene tokom Svjetskog prvenstva, a dobar način za to jeste pobjeđivanje u utakmicama”, poručio je Potter.

Šveđani će okupljanje početi 21. septembra, a prvi meč u novom ciklusu igrat će 25. septembra protiv Rumunije na stadionu Strawberry Arena.

Zmajevi će, s druge strane, Ligu nacija otvoriti 25. septembra gostovanjem Poljskoj u Varšavi, dok ih tri dana kasnije očekuje duel protiv Rumunije u Bukureštu.

Nakon toga slijede dvije utakmice pred domaćom publikom. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju ugostiti Švedsku, a tri dana kasnije na istom stadionu dočekati Poljsku.