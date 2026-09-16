Šveđani objavili spisak za Zenicu: Potter poveo Isaka i Gyökeresa

Jasmina Ibrahimović

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. oktobra vraća se na Bilino polje, gdje će u okviru Lige nacija dočekati selekciju Švedske.

Susret u Zenici zakazan je za 20.45 sati, a utakmica već privlači veliku pažnju bh. javnosti. Poseban razlog je najavljeni oproštaj Edina Džeke od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Švedska će u Zenicu stići predvođena selektorom Grahamom Potterom, koji je objavio spisak igrača na koje računa u narednim utakmicama Lige nacija.

Na spisku se nalazi 25 fudbalera, među kojima su i neka od najpoznatijih švedskih imena. Potter je pozvao Victora Nilssona Lindelöfa, Gabriela Gudmundssona, Gustafa Lagerbielkea, Yasina Ayarija, Alexandera Isaka, Viktora Gyökeresa i Benjamina Nygrena.

Ipak, Šveđani će biti oslabljeni za nekoliko igrača. Isak Hien, koji se povrijedio tokom Svjetskog prvenstva, još nije spreman, dok zbog povrede otpada i Anthony Elanga. Van konkurencije je i golman Jacob Widell Zetterström.

Na spisku nema ni iskusnog golmana AIK-a Kristoffera Nordfeldta. Potter je odlučio priliku pružiti mlađim čuvarima mreže, kako bi ih bolje upoznao kroz reprezentativni nivo.

Švedski selektor uvrstio je i nekoliko igrača koji tek trebaju napraviti ozbiljniji iskorak u seniorskoj reprezentaciji. Među njima su Hampus Skoglund iz Hammarbyja i Patrik Walemark iz Lech Poznana.

“Moramo nastaviti razvijati ekipu i nadograđivati temelje postavljene tokom Svjetskog prvenstva, a dobar način za to jeste pobjeđivanje u utakmicama”, poručio je Potter.

Šveđani će okupljanje početi 21. septembra, a prvi meč u novom ciklusu igrat će 25. septembra protiv Rumunije na stadionu Strawberry Arena.

Zmajevi će, s druge strane, Ligu nacija otvoriti 25. septembra gostovanjem Poljskoj u Varšavi, dok ih tri dana kasnije očekuje duel protiv Rumunije u Bukureštu.

Nakon toga slijede dvije utakmice pred domaćom publikom. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju ugostiti Švedsku, a tri dana kasnije na istom stadionu dočekati Poljsku.

pročitajte i ovo

BiH

Zenica najavljuje tužbu protiv Hrvatske zbog odmarališta u Dalmaciji

Sport

Forma Zmajeva pred Ligu nacija: Golovi pljušte, Katić briljira, Dedićeva povreda...

Newsletter

Barbarez objavio spisak Zmajeva: Tri debitanta i povratnik pred četiri meča...

BiH

Zenica se oprostila od pet planinara stradalih na Elbrusu

Vijesti

U Zenici komemoracija i posljednji ispraćaj za petero stradalih bh. planinara

BiH

Zenica se sutra oprašta od petero planinara stradalih na Elbrusu

Vijesti

Odobren socijalni rok za studente Univerziteta u Tuzli

Istaknuto

Sukob učenika u Tuzli prijavljen policiji, jedan maloljetnik povrijeđen

Newsletter

Jesen je stigla u ormare: Šta nositi kada je ujutro hladno, a popodne toplo

Newsletter

Kantonalno tužilaštvo TK prima sedam pripravnika-volontera

Tuzla i TK

Muškarac u TK osuđen na sedam godina zatvora zbog nasilja u porodici i pokušaja ubistva policajca

Učitati više