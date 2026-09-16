Kantonalno tužilaštvo TK prima sedam pripravnika-volontera

Jasmina Ibrahimović
Tužilaštvo TK
Foto: Arhiva

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona raspisalo je javni oglas za prijem sedam diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika-volontera.

Pripravnici-volonteri bit će angažovani na period od dvije godine, bez zasnivanja radnog odnosa, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u struci i sticanja potrebnog radnog iskustva.

S izabranim kandidatima bit će zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju u pisanoj formi. Po završetku osposobljavanja, pripravnicima će biti izdato uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju.

Pripravnici-volonteri imaju pravo na naknadu u visini od 35 posto plate stručnog saradnika u Kantonalnom tužilaštvu TK, uz uplatu pripadajućih doprinosa u skladu s važećim propisima.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove za rad u pravosudnim institucijama, odnosno:

biti državljani Bosne i Hercegovine,
imati više od 18 godina,
imati opću zdravstvenu sposobnost.
Pored toga, potrebno je da su završili pravni fakultet, odnosno da imaju visoku stručnu spremu VII stepena ili visoko obrazovanje pravne struke po bolonjskom sistemu studiranja, vrednovano s najmanje 240 ECTS bodova.

Kandidati koji budu izabrani uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dužni su dostaviti najkasnije do zaključivanja ugovora o stručnom osposobljavanju.

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

diplomu o završenom fakultetu,
kopiju lične karte ili potvrdu o prebivalištu – CIPS,
uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena tokom studija,
dokaz o dužini trajanja nezaposlenosti, koji izdaje nadležna služba za zapošljavanje,
dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji.
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove bit će obavljen intervju, a bodovanje će se vršiti u skladu s kriterijima i postupkom izbora i prijema volontera – diplomiranih pravnika.

Prijave se dostavljaju Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, na adresu Maršala Tita 137, Tuzla, putem pošte ili lično u prijemnoj kancelariji Tužilaštva.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti s naznakom: „Za javni oglas za prijem pripravnika-volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona – ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na web stranici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona naglašava da se nakon isteka perioda stručnog osposobljavanja ne obavezuje zadržati pripravnike-volontere u stalnom radnom odnosu.

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