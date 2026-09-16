Planska isključenja električne energije na području TK

Jasmina Ibrahimović
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 17.09.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle u naseljima Srednja Dragunja i Gornja Dragunja u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
2. Grada Živinica u naseljima Pasci Pruga, Litve, Hornica i Đakovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 18.09.2026. godine (petak) na području:
1. Grada Tuzle:
– u naseljima: Dokanj, Crno Blato i Milošići u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.
– u naseljima: Solina Škola, Brđani, Cekin i Martinovići u vremenu od 08:30 do 09:00 i u vremenu od 14:30 do 15:00 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Radina, Hrvati, Mrljevići, Mačkovac, Grab Potok i Zlača u vremenu od 08:30 do 14:30 sati.

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