Sloboda u subotu dočekuje Radnik iz Hadžića

FK Sloboda u subotu, 19. septembra, na Tušnju dočekuje ekipu Radnika iz Hadžića u susretu šestog kola WWIN Prve lige Federacije BiH.

Utakmica na Gradskom stadionu Tušanj prema službenom rasporedu Nogometnog saveza FBiH počinje u 15:30 sati.

Crveno-crni u susret ulaze sa osam osvojenih bodova iz prvih pet kola. Sloboda je sezonu otvorila remijem bez golova protiv Viteza, nakon čega je savladala Tomislav 3:0, izgubila od Budućnosti 3:2, bila bolja od TOŠK-a 4:2, a potom u prošlom kolu remizirala sa Zvijezdom u Srebreniku 1:1.

Nakon pet odigranih kola Tuzlaci se nalaze na šestom mjestu prvenstvene tabele sa osam bodova. Ispred njih su GOŠK i Travnik sa po 15, Posušje sa 13, Stupčanica sa 12 te Jedinstvo sa devet bodova.

Radnik Hadžići trenutno zauzima 11. poziciju sa četiri boda. Ekipa iz Hadžića ostvarila je pobjedu protiv TOŠK-a, remizirala sa Budućnosti, dok je poražena od Zvijezde, Posušja i GOŠK-a. U posljednjem kolu Radnik je na svom terenu izgubio od GOŠK-a rezultatom 0:1.

Sloboda će tako pred domaćom publikom pokušati nastaviti pozitivan niz i doći do treće prvenstvene pobjede, dok Radnik u Tuzlu stiže sa ciljem da prekine seriju od dva uzastopna poraza.

Utakmica Sloboda – Radnik Hadžići igra se u subotu, 19. septembra, na Tušnju, u okviru šestog kola WWIN Prve lige FBiH.