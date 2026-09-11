Bez velikih obećanja, ali sa jasnim zahtjevima: Sloboda mora imati karakter, disciplinu i ekipu koja će ginuti za dres. Tako je svoj dolazak na Tušanj najavio novi šef stručnog štaba Edis Mulalić. Novog trenera Tuzlaka već sutra očekuje prvi izazov, kada njegovu ekipu čeka utakmica protiv Zvijezde iz Gradačca.

Novi početak na Tušnju: Mulalić traži hrabriju i agresivniju Slobodu

Tri kola bila su dovoljna da Sloboda uđe u prvu ovosezonsku promjenu na klupi. Nakon ostavke Adnana Hodžića, Uprava je brzo pronašla nasljednika. Edis Mulalić stigao je na Tušanj svjestan i očekivanja i tereta koji nosi ime kluba, ali tvrdi da je upravo to bio razlog da prihvati posao.

„Ovdje ja nisam došao ni za kakve pare. Čista je sportska priča. Mene je privuklo ime, ambicija. Da pokušamo zajedno sa igračima i Upravom Slobodu vratiti gdje ona pripada“, rekao je Edis Mulalić, trener FK Sloboda Tuzla.

Prije taktike, sistema i imena u početnoj postavi, novi trener igračima je postavio drugačiji prioritet. Na prvom sastanku pokazao im je grb koji nose i podsjetio da Sloboda postoji mnogo duže od bilo kojeg pojedinca u svlačionici.

„Nikakvo ime, nikakvo prezime – najvažniji je grb. Taj grb postoji od 1919. godine i to se mora poštovati. Pokušaću garantirati za svoju grupu igrača da će biti disciplinovani, da moraju da se bacaju na glavu“, dodao je Mulalić.

Mulalić je ekipu preuzeo usred takmičarskog ritma i za ozbiljnije promjene nema ni pripremni period ni mnogo treninga. Ipak, kratak boravak sa igračima ne želi koristiti kao opravdanje. Od prvog dana traži intenzitet, a upravo po tome želi da se nova Sloboda prepozna na terenu.

„Očekujem Slobodu koja će biti puno agresivnija, puno brža. Sloboda mora drugačije da igra, mora da bude hrabra. Mora da igra, da se nikoga ne boji, ti si Sloboda“, kaže Mulalić.

Prva prilika da se novi zahtjevi prenesu na teren stiže već u narednom kolu. Slobodu očekuje gostovanje u Srebreniku, a dodatni motiv je i činjenica da Tuzlaci ove sezone na strani još nisu napravili rezultat kakav žele.

„Imali smo do sada dvije gostujuće utakmice i osvojili samo bod. Želimo da pokažemo karakter i pravi pristup, da nismo samo domaća ekipa koja igra na Tušnju, nego da možemo i bodove donositi sa strane“, rekao je Hamza Redžić, fudbaler FK Sloboda Tuzla.

Mulalić rezultat ne može obećati, ali kaže da može zahtijevati ekipu koja će se boriti na terenu. Želi bržu i agresivniju Slobodu, bez alibija i kalkulacija, a najvažniji saveznik na tom putu, poručuje, ponovo moraju biti tribine Tušnja. Prvi odgovor na pitanje koliko se može promijeniti za svega nekoliko dana stiže već u petom kolu Prve lige Federacije BiH.