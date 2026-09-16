Ovi znakovi mogu otkriti da je vrijeme za servis ili novi hladnjak

Hladnjak je jedan od kućanskih uređaja na koji rijetko obraćamo pažnju dok sve radi kako treba. Ipak, njegovo se stanje može postepeno pogoršavati, a prvi znakovi kvara često nisu odmah očigledni.

Osim slabijeg hlađenja, curenja vode ili stvaranja velike količine leda, postoje i suptilni pokazatelji da hladnjak više ne radi jednako učinkovito kao ranije.

Hrana se brže kvari

Ako povrće kraće ostaje svježe, sir mijenja teksturu ili pripremljena hrana počinje gubiti svježinu brže nego inače, moguće je da temperatura u hladnjaku nije stabilna.

Čak i kada vam se čini da je unutrašnjost dovoljno hladna, oscilacije temperature mogu ukazivati na problem s radom uređaja.

Vanjske stranice su neuobičajeno vruće

Toplina na bočnim stranicama hladnjaka sama po sebi nije razlog za zabrinutost. Uređaj tokom rada oslobađa toplinu, pa je određeno zagrijavanje potpuno normalno.

Međutim, ako je hladnjak znatno topliji nego ranije i dugo ostaje izrazito vruć, moguće je da mora raditi intenzivnije kako bi održao potrebnu temperaturu.

Prije nego što razmišljate o kupovini novog uređaja, provjerite ima li dovoljno prostora za ventilaciju te je li se na stražnjoj strani nakupila prašina. Ako je sve očišćeno, ventilacija nije problem, a kompresor gotovo neprestano radi, moguće je da uređaj gubi na učinkovitosti.

Temperaturu stalno morate spuštati

Još jedan znak za uzbunu je potreba da termostat sve češće podešavate na nižu temperaturu.

Ako namirnice ni tada nisu dovoljno hladne, problem vjerovatno nije samo u postavkama. Kod starijih modela u tom slučaju vrijedi razmotriti koliko se popravak isplati u odnosu na kupovinu novog, energetski učinkovitijeg uređaja.

Prije donošenja odluke ipak vrijedi provjeriti nekoliko osnovnih stvari. Očistite prašinu sa stražnje strane, osigurajte dovoljno prostora oko uređaja i provjerite brtve na vratima.

Ako se istovremeno pojavljuje više navedenih problema, to bi mogao biti znak da vaš hladnjak više ne radi učinkovito kao ranije i da je vrijeme za servis.