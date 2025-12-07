Izbjegnite kvarenje namirnica: Evo kako pravilno čuvati ostatke hrane

RTV SLON
Foto: Freepik Ilustracija

Pravilno čuvanje ostataka hrane ključno je za sigurnu ponovnu konzumaciju, a osnovno pravilo je da se vruća ili topla jela ne stavljaju odmah u frižider.

Hranu je potrebno prvo ohladiti na sobnoj temperaturi, a zatim je u roku od najviše dva sata spremiti u frižider. Brže i ravnomjernije hlađenje postiže se tako što se obroci podijele u manje porcije i spakuju u plitke posude ili vrećice.

Svi kvarljivi proizvodi, uključujući skuhane obroke, meso, ribu, jaja, mliječne namirnice te nasjeckano voće i povrće, ne bi smjeli ostati na sobnoj temperaturi duže od dva sata. Nakon što se pravilno ohlade i pospreme, ostaci se mogu bezbjedno jesti, ali preporučuje se da se iskoriste u roku od 48 sati ili zamrznu ako ih ne planirate odmah pojesti.

Poštovanje ovih pravila značajno smanjuje rizik od kvarenja i osigurava da obroci ostanu sigurni za konzumaciju.

pročitajte i ovo

Magazin

Jeftina namirnica iz kuhinje uklanja ustajali miris u kući

Magazin

Neurolozi otkrivaju: Većina ljudi starijih od 50 ne unosi dovoljno ove...

Magazin

Pet namirnica koje nikada ne biste trebali čuvati u vratima frižidera

Magazin

Kako brzo i sigurno odlediti frižider ili zamrzivač u nekoliko koraka

Magazin

Zbog ove sitnice u frižideru plaćate veći račun za struju

Magazin

Koliko dugo piletina može stajati u frižideru nakon otvaranja?

Vijesti

Vijeće ministara sutra odlučuje o zakonu o VSTV-u i Uredu pregovarača: Hoće li BiH napraviti iskorak?

Kultura

„Slovenčice“ oduševile publiku na božićnom koncertu u BKC-u Tuzla

Magazin

Ovu čestu grešku s grijanjem rade mnogi, a može vas skupo koštati svake godine

Politika

Tuzlanka Azra Okić nova predsjednica Foruma žena SDP-a

Istaknuto

Sjajan nastup: Ismail Zulfić postavio novi seniorski evropski rekord

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]