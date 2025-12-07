Izbjegnite kvarenje namirnica: Evo kako pravilno čuvati ostatke hrane

Pravilno čuvanje ostataka hrane ključno je za sigurnu ponovnu konzumaciju, a osnovno pravilo je da se vruća ili topla jela ne stavljaju odmah u frižider.

Hranu je potrebno prvo ohladiti na sobnoj temperaturi, a zatim je u roku od najviše dva sata spremiti u frižider. Brže i ravnomjernije hlađenje postiže se tako što se obroci podijele u manje porcije i spakuju u plitke posude ili vrećice.

Svi kvarljivi proizvodi, uključujući skuhane obroke, meso, ribu, jaja, mliječne namirnice te nasjeckano voće i povrće, ne bi smjeli ostati na sobnoj temperaturi duže od dva sata. Nakon što se pravilno ohlade i pospreme, ostaci se mogu bezbjedno jesti, ali preporučuje se da se iskoriste u roku od 48 sati ili zamrznu ako ih ne planirate odmah pojesti.

Poštovanje ovih pravila značajno smanjuje rizik od kvarenja i osigurava da obroci ostanu sigurni za konzumaciju.