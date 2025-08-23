Pet namirnica koje nikada ne biste trebali čuvati u vratima frižidera

Iako se police na vratima frižidera čine praktičnim mjestom za odlaganje, stručnjaci upozoravaju da one nisu sigurne za sve vrste hrane. Zbog čestog otvaranja i zatvaranja vrata, temperatura na tom mjestu stalno varira, pa se određene namirnice mogu pokvariti mnogo brže nego što mislite.

Vrata frižidera najbolje je koristiti za proizvode sa dužim rokom trajanja, poput umaka, preljeva ili bezalkoholnih pića, dok bi namirnice osjetljive na promjene temperature trebalo čuvati na policama unutar frižidera ili u posebnim ladicama.

Mlijeko

Mlijeko nikada ne biste trebali čuvati u vratima frižidera. Zbog toplote koja se stvara prilikom otvaranja, brže se razvijaju bakterije, a mlijeko se kvari. Najbolje ga je držati na stražnjoj polici frižidera, gdje je najhladnije.

Jaja

Iako neki frižideri imaju poseban odjeljak za jaja na vratima, to nije najbolje mjesto. Stabilna temperatura unutrašnjih polica produžit će im svježinu, a preporučuje se da ostanu u originalnoj ambalaži koja sprječava gubitak vlage i upijanje mirisa.

Meso

Sirovo meso nikako ne treba stavljati u vrata frižidera. Sokovi iz mesa mogu kontaminirati drugu hranu, a temperaturne promjene dodatno povećavaju rizik. Najsigurnije je meso držati na donjoj polici, kako bi se spriječilo curenje i kapljanje.

Voće i povrće

Za voće i povrće najbolje su ladice na dnu frižidera, koje omogućavaju kontrolu vlažnosti. Na taj način hrana ostaje svježija i zadržava hranjive tvari duže nego kada se drži u vratima.

Sir

Sir ima posebno mjesto u frižideru – usku ladicu u kojoj se održava hladna i stabilna temperatura. U njoj se osim sira mogu čuvati i suhomesnati proizvodi poput salame.

Šta možete sigurno čuvati u vratima frižidera?

Za razliku od kvarljive hrane, vrata frižidera idealna su za umake, preljeve za salatu i bezalkoholna pića. Ove namirnice i proizvodi imaju duži rok trajanja i bez problema podnose temperaturne oscilacije.