Nastaje prvi višejezični udžbenik bosanskog jezika za najmlađe u dijaspori

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu radi na izradi udžbenika „Volim bosanski 1“, prvog višejezičnog udžbenika bosanskog jezika namijenjenog predškolskoj djeci koja žive u dijaspori.

Sporazum o sufinansiranju projekta potpisali su šef Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu Emir Ibrahimagić i dekanica Pedagoškog fakulteta UNSA Mirela Omerović.

Projektom je planirana izrada savremenih nastavnih materijala prilagođenih djeci i mladima u dijaspori, s ciljem lakšeg učenja bosanskog jezika. Istovremeno, aktivnosti će obuhvatiti i podršku nastavnicima kroz unapređenje njihovih znanja i nastavnih kompetencija.

Nosilac projekta je Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, a realizuje ga u saradnji sa udruženjem „Otkrij bosanski – Entdecke Bosnisch – Discover Bosnian“ iz Beča.

Na čelu udruženja je Azra Hodžić-Kadić iz Centra za jezike Univerziteta u Beču, koja je i autorica već poznatog višejezičnog udžbenika „Otkrij bosanski“, namijenjenog mladima starijim od 14 godina.

Iz Vlade Kantona Sarajevo navode da je cilj novog udžbenika približiti bosanski jezik najmlađim generacijama koje odrastaju izvan Bosne i Hercegovine kroz savremene, višejezične i djeci prilagođene sadržaje.

Na taj način želi se dodatno ojačati njihova jezička i kulturna povezanost sa Bosnom i Hercegovinom.