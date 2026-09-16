Nastaje prvi višejezični udžbenik bosanskog jezika za najmlađe u dijaspori

Adin Jusufović
nepismeni

Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu radi na izradi udžbenika „Volim bosanski 1“, prvog višejezičnog udžbenika bosanskog jezika namijenjenog predškolskoj djeci koja žive u dijaspori.

Sporazum o sufinansiranju projekta potpisali su šef Ureda Vlade Kantona Sarajevo za dijasporu Emir Ibrahimagić i dekanica Pedagoškog fakulteta UNSA Mirela Omerović.

Projektom je planirana izrada savremenih nastavnih materijala prilagođenih djeci i mladima u dijaspori, s ciljem lakšeg učenja bosanskog jezika. Istovremeno, aktivnosti će obuhvatiti i podršku nastavnicima kroz unapređenje njihovih znanja i nastavnih kompetencija.

Nosilac projekta je Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu, a realizuje ga u saradnji sa udruženjem „Otkrij bosanski – Entdecke Bosnisch – Discover Bosnian“ iz Beča.

Na čelu udruženja je Azra Hodžić-Kadić iz Centra za jezike Univerziteta u Beču, koja je i autorica već poznatog višejezičnog udžbenika „Otkrij bosanski“, namijenjenog mladima starijim od 14 godina.

Iz Vlade Kantona Sarajevo navode da je cilj novog udžbenika približiti bosanski jezik najmlađim generacijama koje odrastaju izvan Bosne i Hercegovine kroz savremene, višejezične i djeci prilagođene sadržaje.

Na taj način želi se dodatno ojačati njihova jezička i kulturna povezanost sa Bosnom i Hercegovinom.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Objavljene preliminarne liste za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih u TK

Vijesti

Thaçi i trojica bivših zapovjednika OVK-a danas očekuju presudu u Haagu

Istaknuto

Vozači, oprez: Magla smanjuje vidljivost, a na ovim dionicama saobraćaj je obustavljen ili usporen

Istaknuto

Danas pretežno sunčano, povoljne i biometeorološke prilike

Istaknuto

Tuzla servis: Rođeno je devet beba

Učitati više