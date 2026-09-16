Danas pretežno sunčano, povoljne i biometeorološke prilike

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 °C.

Biometeorološke prilike su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti, pozitivno će djelovati na opštu sliku.

Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

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