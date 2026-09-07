BiH danas na udaru vrućina: Temperature do 38 stepeni, upozorenja u više regija

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i izuzetno toplo vrijeme, uz malu oblačnost tokom jutra na istoku zemlje.

U centralnim, sjevernim i istočnim predjelima temperatura će brzo rasti tokom dana, dok će na jugu i jugozapadu biti vrlo vruće. Mogući su rijetki, kratkotrajni pljuskovi u sjeveroistočnim područjima tokom popodneva, ali bez značajnijih padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugoistočnog smjera, a duž obale i na jugu povremeno umjeren do pojačan.

Jutarnje temperature od 12 do 24°C, dnevne od 29 do 38°C, najviše u dolinama na jugu i istoku (Mostar, Trebinje).

Upozorenje: Za regije Mostar (od 10 do 15 sati), Trebinje (od 07 do 17 sati), te Banja Luku i Prijedor (od 08 do 16 sati) izdato je upozorenje na maksimalne temperature od 32 do 37°C. Također, za područja Tuzle, Višegrada, Foče, Sarajeva i Bihaća od 09 do 15 sati vrijedit će upozorenje na vrućine između 29 i 34°C. Na snazi je do kraja dana.