BiH danas na udaru vrućina: Temperature do 38 stepeni, upozorenja u više regija

Jasmina Ibrahimović
Foto: Ilustracija

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i izuzetno toplo vrijeme, uz malu oblačnost tokom jutra na istoku zemlje.

U centralnim, sjevernim i istočnim predjelima temperatura će brzo rasti tokom dana, dok će na jugu i jugozapadu biti vrlo vruće. Mogući su rijetki, kratkotrajni pljuskovi u sjeveroistočnim područjima tokom popodneva, ali bez značajnijih padavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugoistočnog smjera, a duž obale i na jugu povremeno umjeren do pojačan.

Jutarnje temperature od 12 do 24°C, dnevne od 29 do 38°C, najviše u dolinama na jugu i istoku (Mostar, Trebinje).

Upozorenje: Za regije Mostar (od 10 do 15 sati), Trebinje (od 07 do 17 sati), te Banja Luku i Prijedor (od 08 do 16 sati) izdato je upozorenje na maksimalne temperature od 32 do 37°C. Također, za područja Tuzle, Višegrada, Foče, Sarajeva i Bihaća od 09 do 15 sati vrijedit će upozorenje na vrućine između 29 i 34°C. Na snazi je do kraja dana.

pročitajte i ovo

Istaknuto

BiH pred toplotnim valom: Temperature do 38°C, od srijede stižu pljuskovi...

Istaknuto

Danas najviši stepen upozorenja zbog vrućine: Evo kada će biti najkritičnije

Istaknuto

Danas sunčano i toplo, izrazito nepovoljne biometeorološke prilike

Istaknuto

Danas pretežno sunčano i toplo vrijeme

Istaknuto

Danas pretežno sunčano i toplo uz visoke temperature

Istaknuto

Vrućine još nisu završile: Šta Tuzlu očekuje do kraja augusta

Tuzla i TK

Propisana pravila za predizborne plakate: Kazne i do 10.000 KM

Tuzla i TK

Tuzla servis: Nekoliko dijelova grada bez vode

Vijesti

AfD ostvario historijski rezultat

Vijesti

Konzorcij Logistika najavio proteste prevoznika za 14. septembar

BiH

Sutra sunčano i veoma toplo, temperature do 38 stepeni

Učitati više