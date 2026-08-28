Danas najviši stepen upozorenja zbog vrućine: Evo kada će biti najkritičnije

Jasmina Ibrahimović
Temperature, meteoalarm

Crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura zraka danas je na snazi na području Bosne i Hercegovine.

Federalni hidrometeorološki zavod upozorenje je izdao za period od 11 do 17 sati, kada se u većem dijelu zemlje očekuju temperature između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana izbjegavaju duži boravak na otvorenom, smanje fizičke aktivnosti i poduzmu mjere zaštite od vrućine.

Poseban oprez savjetuje se starijim osobama, djeci i drugim kategorijama stanovništva koje su osjetljivije na visoke temperature.

Iz FHMZ-a navode da ekstremna vrućina može uticati na zdravlje ljudi, ali i izazvati poteškoće u svakodnevnim aktivnostima i funkcionisanju pojedinih dijelova infrastrukture.

Crveno upozorenje predstavlja najviši stepen meteorološkog upozorenja i izdaje se kada vremenske prilike mogu predstavljati ozbiljan rizik za stanovništvo.

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