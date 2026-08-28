Danas sunčano i toplo, izrazito nepovoljne biometeorološke prilike

Jasmina Ibrahimović
Vremenska prognoza/ Vrijeme
Sunčano nebo iznad Tuzle

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 °C.

Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 34 do 40 °C predstavljat će ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate.

Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti, rashlađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.

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