Danas sunčano i toplo, izrazito nepovoljne biometeorološke prilike

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 °C.

Biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 34 do 40 °C predstavljat će ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za hronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate.

Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana, uz adekvatan unos tečnosti, rashlađivanje organizma i zaštitu od direktnog sunčevog zračenja.