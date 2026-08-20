Danas pretežno sunčano i toplo vrijeme

Jasmina Ibrahimović
Vremenska prognoza/ U Tuzli danas sunčano i toplo vrijeme
Sunčano u istočnom dijelu Tuzle/ Sjenjak

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost tokom jutra.

U većem dijelu zemlje preovladavaće stabilno i suho, s tim da su u sjeverozapadnim krajevima mogući lokalni pljuskovi u večernjim satima.

Jutarnje temperature od 17 do 25°C, dnevne od 30 do 40°C, s najvišim vrijednostima na sjeveru. Vjetar slab do umjeren, uglavnom zapadnog i jugozapadnog smjera.

Upozorenje: Za veći dio zemlje, od 09:00 do 17:00 sati, aktivno je upozorenje na visoke temperature, s maksimalnim vrijednostima od 31 do 40°C, a naročito na sjeveru i istoku. Upozorenje traje do 17:00 sati, a u pojedinim regijama do 16:59 sati.

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